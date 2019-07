Consolare palida pentru Serena Williams: Premiul primit dupa infrangerea din finala cu Simona Halep

Ziare.

Jucatoarea americana a fost desemnata de revista Sports Illustrated drept cea mai stilata sportiva din intreaga lume.Sports Illustrated a publicat topul celor mai bine imbracati sportivi din lume, iar Serena ocupa primul loc.De altfel, Serena se mandreste cu faptul ca are si studii in domeniu."Cand am mers la scoala de fashion a fost ceva ce imi doream sa fac in viitor. Mi-a placut moda si mi-a placut sa invat", a afirmat Serena Williams pentru sursa citata.Printre cele 50 de alegeri facute de revista americana, din lumea tenisului ii mai regasim in top pe Maria Sharapova Roger Federer si Venus Williams C.S.