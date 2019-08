Controversa la US Open: Mesajul afisat de sotul Serenei Williams cu referire la Maria Sharapova

Ziare.

Alexis Ohanian a fost prezent la partida purtand un tricou pe care scria numele unei asociatii care lupta impotriva folosirii drogurilor si a substantelor interzise.Conform presei internationale, mesajul ar fi facut referire la suspendarea pentru dopaj primita de Maria Sharapova in trecut.Intre Serena si Sharapova relatiile au fost mereu tensionate, desi americanca a castigat multe meciuri.In carte autobiografica pe care a lansat-o in 2017, Sharapova a povestit un episod petrecut dupa ce a invins-o pe Serena, in finala de la Wimbledon 2004."Dupa acel meci, am auzit-o plangand. Am iesit cat de repede am putut, dar ea si-a dat seama ca am fost acolo. Oamenii se intreaba adesea de ce am avut atat de multe probleme sa o bat pe Serena. Scorul este 19-2 in favoarea ei. Pentru mine, raspunsul a fost in vestiar, in acea zi.Serena m-a urat pentru ca am fost acel copil slab care a batut-o, impotriva tuturor asteptarilor, la Wimbledon . Dar cel mai mult m-a urat pentru ca am auzit-o plangand. Nu cu mult dupa acel turneu, am auzit ca Serena i-a spus unui prieten de-al meu ca 'Nu voi mai pierde niciodata in fata acestei mici scorpii (b*tch) '", a povestit Sharapova in cartea sa.In schimb, Serena a negat faptul ca ar avea o problema cu Sharapova."Cartea ei a fost scrisa suta la suta din zvonuri, din vorbe! A fost dezamagitor ce am citit. Am plans in vestiar de mai multe ori dupa o infrangere si asta e ceva ce multa lume face. Cred ca este normal. Cred ca asta arata pasiunea si dorinta de a intra pe teren si de a da ce ai mai bun.Totusi, eu nu am avut niciodata nimic cu ea. Tot timpul am spus ca femeile trebuie sa se sustina reciproc. Succesul unei femei trebuie sa fie o inspiratie pentru celelalte. Nu am nicio problema cu ea, niciun sentiment negativ", a spus Serena la inceputul anului trecut.C.S.