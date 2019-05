Cum a reactionat Serena Williams cand a vazut-o pe adversara Irinei Begu plangand in hohote in vestiar

Ziare.

Anisimova si-a adus aminte de un episod petrecut anul acesta in timpul turneului de la Miami, cand, suparata dupa eliminare, a plans in hohote in vestiar.Tanara jucatoare americana spune ca Serena Williams a fost cea care a venit si a consolat-o."Eram super suparata in vestiar, dar Serena a venit la mine si am stat de vorba si m-a incurajat. A fost cu adevarat dragut din partea ei, voi tine minte toata viata", a povestit Anisimova la conferinta de presa.Si Serena Williams a fost intrebata de jurnalisti despre acest subiect."Este o fata buna si imi place sa vorbesc cu tinerele. Mi s-a rupt sufletul cand am vazut-o plangand si am vrut sa fiu pentru ea acolo", a comentat Serena. Irina Begu si Amanda Anisimova se vor intalni sambata in turul 3 de la Roland Garros, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.C.S.