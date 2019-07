Decizia luata de Serena Williams dupa esecul suferit in fata Simonei Halep in finala de la Wimbledon

Ziare.

Fosta lidera mondiala a hotarat, dupa infrangerea din meciul cu Simona, sa participe la mai multe turnee in perioada urmatoare, fiind de parere ca are nevoie de un ritm mult mai bun pentru a face fata la un nivel ridicat."Este clar ca am nevoie de mai multe meciuri si, de acum inainte, pentru a face fata in finalele de Grand Slam, va trebui sa joc mai mult si in circuitul WTA , sa particip si la alte turnee", a afirmat Serena Williams pentru ESPN.Cu exceptia turneelor de Grand Slam, Serena Williams a mai incheiat doar trei meciuri complete din circuitul WTA in acest an, unul la Indian Wells, unul la Miami si altul la Roma.Americanca s-a bazat in mod special pe turneele de Grand Slam, in speranta ca va egala recordul de titluri detinut de Margaret Court.Planul Serenei nu a iesit insa nici in acest an intrucat a fost eliminata in sferturi la Australian Open de Karolina Pliskova , in turul 3 la Roland Garros de Sofia Keninin, pentru ca Simona Halep sa o invinga in finala de la Wimbledon C.S.