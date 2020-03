Decizia luata de Serena Williams in plina pandemie de coronavirus

Ziare.

Americanca a anuntat ca va gati, va face curatenie si tutoriale de make-up in aceasta perioada."Imi voi petrece urmatoarele 6 saptamani in izolare. Voi fi sotie, voi fi mama. Voi gati, voi face curat. Curatenie de primavara. Voi face tutoriale de make-up. Va voi anunta cum merg lucrurile. Ramaneti in siguranta! Asta e ceva serios", a scris Serena Williams pe Instagram.Pana acum, cele mai importante turnee anulate din circuitul feminin sunt cele de la Indian Wells, Miami si Charleston.Circuitul ar trebui sa se reia la inceputul lunii mai, cu turneul de la Roma, dar sunt sanse farte mari ca si acesta sa fie anulat.C.S.