Decizie radicala luata de organizatorii US Open, in ce il priveste pe Carlos Ramos, arbitrul finalei cu scandal din 2018, cu Serena Williams protagonista

Astfel, Ramos va face parte din corpul de arbitri de scaun si la aceasta editie de US Open, dar nu va putea fi delegat la partidele surorilor Williams, Serena si Venus.Acest lucru a fost anuntat de Stacey Allaster, unul dintre sefii United States Tennis Association, for care guverneaza tenisul american, intr-un interviu pentru celebrul cotidian american New York Times Lusitanul este detinator al Golden Badge, cea mai inalta calificare din arbitrajul international, cunoscut fiind pentru maniera foarte stricta in care arbitreaza. La finala mai sus amintita, Ramos i-a acordat Serenei trei avertismente, pentru coaching, abuz verbal si aoi si pentru ruperea rachetei. In cele din urma, marea campioana a si pierdut un game din cauza cumulului de avertismente, fiind si amendata dupa finala cu 17.000 de dolari de catre WTA pentru cele petrecute.6-2, 6-4, a fost scorul pentru Osaka la USO, dupa putin peste o ora de joc."Nu trebuie sa ne indreptam in directia aceea. Sunt peste 900 de meciuri in trei saptamani, multe partide pe care Carlos sa le arbitreze. Vrem sa ne concentram pe competitie si sa mergem mai departe. Este o chestiune doar pentru 2019. Nu vrem sa punem pe nimeni sub reflectoare. Nu este necesar", a declarat Allastar pentru sursa mai sus citata.Carlos Ramos oricum nu a mai arbitrat-o pe Serena dupa acel incident de anul trecut, meci in timpul caruia Serena i-a adresat cuvinte grele, facandu-l pe iberic "".Turneul de la US Open va incepe la finele lunii august si este al patrulea si ultimul Grand Slam al anului. Simona Halep va fi favorita 4 aici, la Flushing Meadows avand cea mai buna performanta o semifinala.D.A.