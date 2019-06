Dominic Thiem i-a facut o propunere Serenei Williams, dupa incidentul de la Roland Garros

Ziare.

Pe 1 iunie, cand era in plina conferinta de presa dupa victoria sa in saisprezecimi de finala, Thiem a fost fortat de organizatorii turneului sa-i cedeze locul vedetei americane, ce fusese invinsa in turul 3 pentru ultima oara in ultimii cinci ani.Austriacul si-a exprimat iritarea, estimand ca acest capriciu reflecta "personalitatea rea" a jucatoarei cu 23 de titluri de Mare Slem. In fata indignarii produse de aceste afirmatii, el a asigurat ulterior ca a "uitat" incidentul.Ambiguu, el a indicat marti ca in semn de impacare vrea sa dispute un meci de dublu cu americanca, mai in varsta ca el cu 12 ani."Ca rascumparare, mi-ar placea mult sa joc un meci de dublu mixt cu Serena la Wimbledon sau New York", a declarat el intr-o conferinta de presa la Viena.Cel mai tanar jucator din top 4 mondial, Thiem, 25 de ani, a atins pentru al doilea an consecutiv finala de la Roland Garros. La fel ca 2018, el s-a inclinat in fata spaniolului Rafael Nadal (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) .