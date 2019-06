Dominic Thiem o desfiinteaza pe Serena Williams dupa ce americanca l-a alungat din sala de conferinte de la Roland Garros

Ziare.

Thiem se afla in sala de conferinte cand a fost informat ca trebuie sa plece pentru ca Serena vrea sa scape cat mai rapid de discutia cu jurnalistii.Austriacul a avut o reactie nervoasa, spunand "Ce dracului e asta? Nu mai sunt un junior!" si nu s-a calmat nici la o zi distanta.Intr-un interviu acordat duminica pentru EuroSport, Thiem a afirmat ca gestul acesta arata ce caracter urat are Serena Williams si e convins ca Roger Federer sau Rafael Nadal n-ar fi procedat astfel."De fapt nu am fost nervos sau frustrat, poate doar cateva minute. E vorba de un principiu! Nu conteaza pentru mine cine sta acolo! Am facut totusi un comentariu nepotrivit cand am spus ca nu mai sunt un junior.Chiar si daca in locul meu era un junior, orice jucator trebuie sa astepte. Asta arata ce personalitate urata are! Sunt suta la suta ca Federer sau Nadal n-ar fi facut asta", a spus Thiem pentru EuroSport.Amintim ca Serena Williams a fost eliminata in turul 3 de la Roland Garros de Sofia Kenin.C.S.