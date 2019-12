Iata cine e cel mai bun sportiv al ultimilor 10 ani. Roger Federer si Rafa Nadal nu au prins nici top 20

Ziare.

com

De notat absenta din acest Top 20 al ultimului deceniu a unor titani ai tenisului, precum Rafa Nadal sau Roger Federer Serena Williams a castigat ultimul ei Grand Slam, Australian Open , in 2017, cand era gravida, iar dupa ce a nascut un copil a ramas in prim plan, atingand sapte finale de Grand Slam, ultimele fiind la Wimbledon si US Open in 2019, unde a fost invinsa de Simona Halep respectiv Bianca Andreescu . Ea a terminat pe locul 1 WTA in sase din cei ultimii zece ani.Americanca a fost urmata in clasament de pilotul britanic Lewis Hamilton , care a castigat in acest an al saselea titlu mondial in Formula 1, si fotbalistul Cristiano Ronaldo (Juventus), de cinci ori castigator al Balonului de Aur. Lionel Messi Barcelona ), cu sase Baloane de Aur in palmares, ocupa locul 4 in acest top al deceniului, inaintea boxerului american Floyd Mayweather Jr. si a tenismanului sarb Novak Djokovic.Top 10 este completat de atletul jamaican Usain Bolt, jucatorul de fotbal american Tom Brady, baschetbalistul LeBron James si gimnasta americana Simone Biles.1. Serena Williams (SUA/tenis)2. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Formula 1)3. Cristiano Ronaldo (Portugalia/fotbal)4. Leo Messi (Argentina/fotbal)5. Floyd Mayweather (SUA/box)6. Novak Djokovic (Serbia/tenis)7. Usain Bolt (Jamaica/atletism)8. Tom Brady (SUA/fotbal american)9. Lebron James (SUA/baschet)10. Simone Biles (SUA/gimnastica)11. Michael Phelps (SUA/natatie)12. Katie Taylor (Irlanda/box)13. Richie McCaw (Noua Zeelanda/rugby)14. Chris Froome (Marea Britanie/ciclism)15. Michael van Gerwen (Olanda/darts)16. Marta (Brazilia/fotbal)17. Ronda Rousey (SUA/arte martiale UFC)18. Virat Kohli (India/cricket)19. Allyson Felix (SUA/atletism)20. Rory Mcllroy (Irlanda de Nord/golf)