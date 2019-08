Mats Wilander o avertizeaza pe Serena Williams inainte de US Open

Ziare.

com

Suedezul crede ca Serena are sanse mici sa castige turneul deoarece jucatoarele si-au dat seama ca americanca nu mai este ce a fost si nu se mai tem de ea."Serena nu a fost constanta in circuit in ultimii patru-cinci ani, nu a participat la suficiente turnee si nici nu a obtinut suficiente victorii.Acum vestiarul crede ca exista o sansa sa castige. Factorul intimidant al Serenei nu maia este la fel de puternic precum cel al lui Roger sau Rafa", a spus Mats Wilander, citat de Tennis Head. De la revenirea in tenis, Serena Williams a disputat trei finale de Grand Slam , dar le-a pierdut pe toate.Ultima este cea de la Wimbledon 2019, in care Simona Halep s-a impus dupa o demonstratie de tenis spectacol.C.S.