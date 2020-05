Mihaela Buzarnescu, despre cel mai ciudat moment din cariera Serenei Williams: "Vai de mine, cum era" (Video)

Ziare.

Revazand acele imagini, Mihaela s-a amuzat copios si a sustinut ca Serena era intr-o stare "ciudata"."Vai de mine si de mine cum era! Doamne! Va dati seama ca era praf, era facuta...! Iti dai seama, atat de ofuscata era ca pierduse incat a baut la cafea... Asa o sa zic si eu de acum inainte cand mai primesc mesaje de la X si Y. O sa le spun ca n-am baut cafeaua", a spus Mihaela Buzarnescu pe canalul de YouTube al actorului Marius Manole In 2014, in timpul unui meci de dublu disputat alaturi de sora sa la Wimbledon Serena Williams nu a fost in stare sa trimita nicio minge peste fileu.A chemat de urgenta un medic, pentru a o consulta, iar acestuia i s-a plans ca nu vede mingea.Apoi, Serena, vizibil speriata, a inceput sa planga in hohote.Ulterior, ea a decis sa abandoneze aceasta partida.C.S.