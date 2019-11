Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, crede ca a descoperit viitorul star al circuitului WTA: Nu are limite, poate obtine totul

Ziare.

Mouratoglou o antreneaza de multi ani pe Serena Williams, care a terminat sezonul 2019 in WTA pe locul 10, la 38 de ani. El crede ca a descoperit deja jucatoarea care va domina tenisul mondial in urmatorii ani. E vorba de tanara americana Coco Gauff, 15 ani, 69 WTA in acest moment."Toata lumea ma intreaba despre potentialul lui Coco. Nu exista limite in cazul ei, poate obtine totul. Am crezut asta atunci cand am intalnit-o prima data, la 10 ani, si cred asta in continuare. Este speciala. Unul dintre semnele potentialului sau enorm este viteza cu care se adapteaza lucrurilor noi. Cei mai multi jucatori spun ca inteleg, fac asta o data, apoi uita. Trebuie sa o iei de la capat si sa le explici de mai multe ori. Coco nu uita nimic.Simt insa o presiune mult prea mare pusa pe umerii ei. Nu cred ca ar trebui sa avem asteptari mari anul asta sau anul urmator. Trebuie sa avem rabdare", a punctat marele antrenor european pentru portalul Tennis Head Trebuie spus ca Gauff se pregateste deja la academia de tenis a lui Patrick Mouratoglou, in California.Tanara de 15 ani va termina acest an competitional pe 69 WTA, o urcare de 806 locuri fata de finalul sezonului precedent. Adolescenta din SUA a iesit la rampa la Wimbledon , acolo unde a trecut de 3 tururi de calificare si apoi de 3 sportive de pe tabloul principal, printre care si Venus Williams sau Polona Hercog, pierzand mai apoi la Simona Halep , viitoarea campioana de la All England Club.In plus, in luna octombrie a acestui an, ea a triumfat pentru prima data intr-un turneu WTA, la Linz, in Austria.D.A.