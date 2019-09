Patrick Mouratoglou propune doua idei care pot revolutiona tenisul mondial

Ziare.

Francezul de 49 de ani conduce una dintre cele mai prestigioase si cunoscute academii de tenis din lume, cu peste 180 de tenismeni care se pregatesc in complexul cu 34 de terenuri din California, SUA. El crede ca tenisul, asa cum il stim noi acum, poate fi in pericol daca nu se intervine si nu vor aparea modificari in aspectul sau:"Cred ca exista doua lucruri care ar schimba radical fata jocului. Nu sunt unele atat de greu de pus in practica. Nu se schimba regulamentul, nu vreau asta. Trebuie sa fim mai maleabili in ceea ce priveste codul de conduita. Sportul inseamna pasiune!A doua schimbare este permisiunea ca antrenorii sa isi sfatuiasca elevii oricand, la orice turneu. Daca nu facem schimbarile astea, tenisul e in pericol", a declarat antrenorul francez pentru SkySports De asemenea, antrenorul Serenei a vorbit si despre viitorul in tenis, numind cativa jucatori din circuitul masculin care ii pot detrona in curand pe marii Nadal - Federer - Djokovici."Noua generatie crede in sansa ei de a obtine trofee de Mare Slem! Tsitsipas, Medvedev, Auger-Aliassime. Toti sunt tineri si au tot c ele trebuie pentru a deveni mari campioni". Serena Williams , 38 de ani, eleva lui Mouratoglou, a anuntat ca nu va mai evolua in acest final de sezon WTA D.A.