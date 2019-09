Radu Banciu, amendat de CNCD dupa ce a comparat-o pe Serena Williams cu "maimutele de la gradina zoologica"

Ziare.

In emisiunea pe care o realizeaza la postul B1TV, Banciu a comparat-o pe legendara jucatoare de tenis americana cu "maimutele de la gradina zoologica".Potrivit unui comunicat al CNCD , remarca ziaristului este discriminatorie si incalca dreptul la demnitate, iar cel in cauza a fost amendat cu opt mii de lei."Afirmatia, facuta de Banciu Radu reprezinta discriminare si incalca dreptul la demnitate conform 2, alin. 1, si art 15. din O.G. 137/2000, republicata. Colegiul director arata ca sclavia persoanelor de culoare a fost bazata, printre altele, pe comparatia lor cu maimutele. In consecinta, astfel de afirmatii exprima o forma de rasism extrem.Gravitatea faptei rezulta din statutul de jurnalist al autorului declaratiei, continutul rasist al afirmatiei, respectiv din faptul ca jurnalistul in cauza a recidivat in privinta mesajelor discriminatorii. Avand in vedere circumstantele faptei, anterior mentionate, Colegiul director a aplicat amenda contraventionala in valoare de 8.000 lei", a transmis CNCD.Hotararea de sanctionare a lui Banciu a fost luata cu unanimitate de voturi.M.D.