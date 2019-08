Reactia Serenei Williams, cu lacrimi in ochi, dupa ce a fost nevoita sa abandoneze in finala de la Rogers Cup

Ziare.

Marea campioana americana s-a retras la scorul de 1-3, Bianca Andreescu castigand asadar pe teren propriu cum s-ar spune, acesta fiind al doilea trofeu al anului, dupa Indian Wells.La festivitatea de premiere, Serena Williams abia si-a putut stapani lacrimile si iata ceea ce a declarat: "Imi pare rau ca nu am putut sa joc astazi, am incercat sa joc, dar nu am putut, Bianca esti o super fata. Catre echipa mea, ce pot sa mai spun..a fost un an dificil, dar trebuie sa mergem inainte", au fost toate cuvintele pe care Williams le-a putut adresa publicului.Serena ramane timp de doi ani consecutiv fara trofeu castigat in circuitul WTA , ea pierzand aici a doua finala consecutiva, dupa cea de la Wimbledon , atunci in dauna Simonei Halep, scor 2-6, 2-6.Serena Williams va urca pe locul 8 dupa aceasta aventura in Canada, in timp ce Andreescu va ocupa de luni locul 14 WTA Ramane de vazut daca problemele la spate o vor opri pe Serena sa evolueze la viitorul turneu, cel Masters de la Cincinnati.D.A.