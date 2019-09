Reactia Serenei Williams dupa ce a fost acuzata ca incearca sa-si intimideze rivalele prin urletele scoase pe teren

Ziare.

La meciurile de la US Open, Serena s-a exteriorizat foarte mult, apeland adesea la tipete in timpul meciurilor.Intrebata daca face acest lucru pentru a-si intimida adversarele, Serena a negat ferm.Ea pune comportamentul pe seama faptului ca iubeste foarte mult tenisul."Nu incerc sa imi intimidez rivalele! Mereu am fost la fel. Am tipat, am plans, am urlat, m-am plans pe teren... Iubesc cu adevarat munca mea si sunt foarte pasionata!", a spus Serena intr-o conferinta de presa.Serena Williams este calificata in semifinalele de la US Open si o va intalni pe Elina Svitolina in aceasta noapte, de la ora 2:00.In cealalta semifinala se intalnesc Bianca Andreescu si Belinda Bencici.C.S.