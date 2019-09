S-a stabilit prima semifinala de la US Open 2019

Ziare.

com

Dupa ce Elina Svitolina o invinsese pe Johanna Konta cu 6-4, 6-4 , Serena Williams a facut o adevarata demonstratie de forta in meciul cu Qiang Wang.Tenismena americana s-a impus in doua seturi, scor 6-1, 6-0, la capatul unui meci ce a durat doar 44 de minute.Americanca nu i-a dat nicio sansa adversarei si a obtinut cea de-a o suta victorie pe tabloul principal de la US Open.Totodata, Serena a reusit sa egaleze recordul Simonei Halep in privinta celei mai rapide victorii din acest sezon.In celelalte doua sferturi de finala se vor intalni Belinda Bencici si Donna Vekici (de la ora 19:00), respectiv Bianca Andreescu si Elise Mertens (de la ora 2:00).C.S.