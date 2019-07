Serena Williams a ajuns la terapie dupa scandalul din finala US Open

Ziare.

Sportiva americana a marturisit recent ca a fost atat de afectata de scandalul pe care tot ea l-a provocat incat a avut nevoie de terapie. Totusi, Williams spune ca a putut depasi momentul numai dupa ce jucatoarea care a invins-o in finala, Naomi Osaka , i-a acceptat scuzele.Serena nu si-a schimbat insa opinia si considera ca a fost victima unor decizii abuzive din partea arbitrului de scaun, Carlos Ramos."De ce atunci cand femeile devin pasionale sunt etichetate ca 'emotionale, nebune si irationale', dar cand li se intampla barbatilor ei sunt vazuti ca pasionali si puternici? De atatea ori barbatii se cearta cu arbitrii si sunt intampinati cu zambete sau chiar rasete, ca si cum ar spune glume.Nu cer sa nu fui sanctionata, cer sa fim tratati egal! Am inceput sa vad un psiholog. Cautam raspunsuri si, chiar daca faceam progrese, nu eram gata sa iau iarasi racheta in mana. In cele din urma am realizat ca era o singura cale sa depasesc momentul, era timpul sa ii cer scuze persoanei care le merita cel mai mult.Atunci cand am primit raspunsul lui Naomi am inceput sa plang. Abia in acel moment am realizat care este adevaratul motiv pentru care nu puteam trece peste US Open: nu pentru ce m s-a intamplat mie, ci pentru ce i s-a intamplat tinerei care merita mult mai mult in momentul ei special. Am simtit ca era vina mea, ca trebuia sa tac din gura. Dar dupa ce i-am vazut mesajul am pus totul in perspectiva si am realizat ca are dreptate", a povestit Serena pentru Harper's Bazaar In finala pierduta in fata japonezei Naomi Osaka, Serena Williams a fost avertizata pentru primirea de indicatii din partea antrenorului sau, pentru ruperea rachetei si pentru adresarea de insulte. Ulterior, americanca i-a strigat arbitrului de scaun ca este un "hot", motiv pentru care a fost sanctionata cu pierderea unui game in setul al doilea.Decizia a fost considerata de vedeta americana drept "sexista" in conferinta de presa de dupa meci, dar si in pozitiile publice pe care le-a luat dupa incident.La festivitatea de premiere, castigatoarea Naomi Osaka a fost huiduita de o buna parte a publicului spectator.M.D.