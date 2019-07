Serena Williams a incasat cea mai categorica infrangere din toate finalele de Mare Slem in care a evoluat, in partida cu Simona Halep la Wimbledon

Ziare.

La 27 de ani, Simona Halep a rapus-o pe Williams, 37 de ani, 10 WTA , intr-un meci care ne va ramane intiparit in minte pentru totdeauna, iar cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:Cu 23 de trofee de Mare Slem in palmares, Serena a suferit cea mai drastica infrangere intr-o finala de un asemenea nivel, fiind pentru prima data cand reuseste sa bifeze doar 4 game-uri.Ultima data cand pierdea la un scor drastic se intampla in 2011 la US Open, cand era invinsa de Sam Stosur din Australia, scor 6-2, 6-3. De asemenea, sora mai mica a lui Venus Williams a obtinut tot 5 game-uri si in finala cu Maria Sharapova de la Wimbledon , din 2004, cand tanara rusoaica de 17 ani pe atunci triumfa cu un scor sec, 6-1, 6-4.Este pentru a 9-a oara cand Serena Williams pierde o finala de Mare Slem, ea fiind invinsa si anul trecut pe iarba londoneza, atunci de Angie Kerber din Germania.Incepand de luni, Simona Halep va urca pe 4 mondial WTA , iar Serena va urca si ea un loc, pana pe 9 in acest clasament mondial.Pentru cele doua urmeaza din luna august turneele din seria americana, Rogers Cup, Cincinnati si US Open fiind cele mai importante.