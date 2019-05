Serena Williams a trait periculos in primul tur de la Roland Garros

Ziare.

Fosta lidera mondiala s-a calificat in turul doi dupa o victorie in trei seturi in fata Vitaliei Diatchenko, o jucatoare aflata pe locul 83 WTA Serena a pierdut primul set cu 6-2, dar apoi a revenit si s-a impus cu 6-1, 6-0, reusind sa ajunga in setul secund.Pentru americanca urmeaza un meci aparent facil cu invingatoarea dintre Kurumi Nara (238 WTA ) si Dalila Jakupovici (105 WTA).Serena acuza insa lipsa meciurilor oficiale, tinand cont ca nu a mai legat doua victorii la rand de la Australian Open De atunci, americanca a fost mai mult accidentata si s-a retras de la diverse turnee.C.S.