Serena Williams castiga primul titlu WTA dupa 3 ani de seceta

Americanca s-a impus in finala turneului de la Auckland dupa ce a invins-o pe compatrioata Jessica Pegula.Scorul final a fost 6-3, 6-4 dupa o ora si jumatate de joc.Serena a dominat in permanenta acest meci si in niciun moment nu s-a pus problema invingatoarei.Pentru Serena, acesta este primul titlu WTA din ultimii trei ani.Americanca se afla sub presiune deoarece ultimele cinci finale le pierduse.C.S.