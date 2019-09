Serena Williams, cuvinte mari despre Bianca Andreescu: Iata ce spune inaintea finalei de la US Open

Ziare.

com

Legendara sportiva americana spune ca mult mai tanara ei adversara este o jucatoare redutabila, insa, mai presus de asta, este un om de nota 10."Stie sa varieze jocul si sa foloseasca lovituri diferite in moduri diferite. Dar, mai presus de orice, imi place cum e ca persoana. Este uimitoare!Este o jucatoare grozava care reuseste sa varieze foarte bine, nu stii niciodata ce minge va trimite. Se misca bine in teren, serveste bine, este foarte puternica si este foarte spectaculoasa de urmarit. Este o prezenta foarte buna pentru tenisul feminin", a declarat Serena intr-o conferinta de presa.Serena Williams si Bianca Andreescu se vor infrunta in finala feminina de la US Open 2019.Canadianca de origine romana a trecut in semifinale de Belinda Bencic cu scorul de 7-6 (3), 7-5, in timp ce Serena a avut o misiune mai usoara cu Svitolina, impunandu-se cu 6-3, 6-1.Va fi a doua intalnire directa dintre cele doua dupa finala de la Rogers Cup, cea in care Williams s-a retras dupa numai patru game-uri din cauza unei accidentari.M.D.