Serena Williams, despre finala pierduta la US Open: "O iubesc pe Bianca, dar a fost cel mai slab meci al meu din turneu"

Americanca spune ca, desi Bianca a evoluat foarte bine, nivelul ei de joc a fost unul mult sub asteptari si ca finala a fost cel mai slab meci al sau din tot turneul."La un moment dat ma gandeam. Mi-am dat seama ca nu vreau sa pierd asa si ca trebuie sa evoluez mai bine. Sincer, nu am jucat cat puteam de bine, puteam sa fiu mult mai buna. E tot ce imi reprosez. O iubesc pe Bianca, e o fata grozava, dar cred ca a fost cel mai slab meci al meu din tot turneul.E greu sa stii ca puteai evolua mai bine. Cred ca Bianca a jucat bine, cred ca retururile ei m-au facut sa fiu mai bune, insa, per total, nu exista nicio scuza pentru mine sa fi fost la nivelul acela", a spus Serena intr-o conferinta de presa.Serena Williams a pierdut finala US Open 2019 dupa un meci de cosmar in fata Biancai Andreescu, sportiva canadiana impunandu-se cu scorul de 6-3, 7-5.A fost o partida in care Serena a gresit enorm, mai ales pe propriul serviciu, iar pustoaica in varsta de 19 ani a profitat de fiecare sansa.In urma acestei infrangeri, Serena a ramas la 23 de titluri de Grand Slam , in spatele legendarei Margaret Court, care are 24 de trofee majore.M.D.