Serena Williams dezvaluie ce s-a intamplat cu adevarat in incidentul de la Roland Garros: Ce a discutat cu Dominic Thiem

Tenismenul Dominic Thiem a spus la acel moment ca Serena are un caracter urat deoarece a fost dat afara din conferinta de presa pentru a i se face loc americancei.Totusi, Serena spune ca lucrurile nu au stat deloc asa si ca ea a insistat ca Thiem sa nu fie dat afara. Mai mult, americanca afirma ca l-a confruntat pe Thiem si ca acesta a negat ca ar fi spus despre ea ca are un caracter urat, desi imaginile au fost filmate."Le-am cerut sa ma puna intr-o sala mai mica. I-am rugat sa ma puna in sala mai mica si nu au facut asta. Le-am zis ca pot reveni, dar mi-au zis sa stau acolo. Apoi l-au scos din oferinta. Si eu am zis 'Hei, sunteti atat de nepoliticosi sa faceti asta!' A doua zi am vazut ca am un caracter urat... Pur si simplu asta s-a intamplat. Eu de fapt l-am sustinut pe om, asa ca nu inteleg cum pot avea un caracter urat pentru ca le-am zis ca e gresit ce i-au facut.Dar am vorbit cu el despre asta. Intotdeauna l-am placut, este un jucator grozav, incredibil. Sunt prea batrana sa mai fiu in controverse de acest gen. Din cauza asta am vrut sa clarific cu el treaba asta. I-am spus 'Omule, le-am zis ca nu e corect ce ti-au facut!' El a raspuns ca n-a zis ca am un caracter urat si ca presa i-a scos vorbele din context. Totul e in regula, asta s-a intamplat cu adevarat", a afirmat Serena Williams intr-o conferinta de presa.C.S.