Serena Williams, dupa ce a pierdut finala US Open cu Bianca Andreescu: "Ma bucur ca a castigat ea"

Cu toate acestea, americanca a declarat ca se bucura sincer pentru canadianca de origine romana si ca e multumita de faptul ca ea a castigat turneul."Va multumesc mult, inseamna mult ca ma apreciati. Publicul a fost minunat pe parcursul turneului, va multumesc mult. Am luptat in setul secund, am incercat sa raman in meci. Am jucat ceva mai bine, am luptat si sunt recunoscatoare. Bianca a jucat foarte bine si merita felicitari. Sunt mandra si ma bucur pentru tine. A fost un tenis incredibil, eu speram sa pot juca mai bine. Daca trebuia sa castige altcineva turneul acesta, altcineva in afara de Venus, ma bucur ca e Bianca.Ma simt onorata sa fiu aici si sunt mandra ca pot concurez la nivelul asta. Ii multumesc lui Dumnezeu pentru ca am ajuns pana aici. Echipa mea a fost un punct de sprijin pentru ca am avut multe momente dificile", a spus Serena Williams. Bianca Andreescu a castigat primul titlu de Grand Slam din cariera dupa o finala superba cu Serena Williams la US Open.Canadianca in varsta de 19 ani s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 7-5, reusind sa intre in istorie ca prima sportiva din Era Open ce cestiga Openul Statelor Unite la prima participare pe tabloul principal.In urma acestei victorii, Andreescu a castigat 3,85 milioane de dolari si va urca pana pe locul 5 in clasamentul WTA M.D.