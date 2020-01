Serena Williams, dupa infrangerea neasteptata de la Australian Open: Ce spune despre o posibila retragere

Ziare.

Tenismena americana in varsta de 38 de ani spune ca nu a jucat ca o profesionista si a meritat sa piarda intalnirea.Totusi, Serena nu se gandeste la retragere si e convinsa ca se afla pe o panta ascendenta."Cu siguranta ca inca ma gandesc la record (recordul de turnee de Grand Slam castigate de Margaret Court - n.red.), pentru ca daca n-as crede ca pot n-as mai juca. Nu joc doar de distractie. Cand pierzi nu e distractiv. Nu am crezut ca o sa pierd acest meci. Eram optimista, credeam ca o sa castig. Am facut multe greseli nefortate, mult prea multe. Ea a servit bine, dar infrangerea e pe umerii mei, eu am pierdut. Nu pot sa joc in halul asta", a spus Serena la conferinta de presa de dupa meci."Nu e numai despre Grand Slam-uri, ci despre a juca un tenis frumos, iar eu n-am reusit sa fac asta astazi. Asta e si mai dezamagitor. Nu ma gandesc la retragere! Cred ca sunt pe o panta ascendenta, chiar daca azi n-am jucat ca o profesionista", a adaugat aceasta.4-6, 7-6 (2), 5-7 a fost scorul intalnirii dintre Serena Williams si Qiang Wang.I.G.