Serena Williams face o declaratie neasteptata dupa victoria din meciul cu Maria Sharapova

Americanca a fost intrebata de arbitrul Carlos Ramos, cu care a avut un conflict puternic in finala editiei de anul trecut."Nu stiu cine e asta", a fost raspunsul Serenei Williams cand a fost intrebata despre situatia lui Carlos Ramos.Considerat unul dintre cei mai buni arbitri din lume, Ramos a fost interzis la meciurile surorilor Williams pentru a nu le supara.Serena Williams a avut un debut extraordinar la US Open in cel mai asteptat meci al zilei, disputat contra Mariei Sharapova.Fosta lidera mondiala s-a impus dupa o ora de joc in doua seturi, scor 6-1, 6-1.Pentru Serena urmeaza un meci cu o adversara mai slab cotata, Caty McNally, aflata pe locul 121 WTA , beneficiara unui wild card.C.S.