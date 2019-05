Serena Williams face o dezvaluire neasteptata la Roland Garros

Ziare.

"In fiecare zi m-am gandit, pentru mult timp, sa nu vin la Roland Garros, ci sa ma pregatesc bine pentru sezonul pe iarba. Dar sunt aici cu dorinta de a da tot ce am mai bun", a spus Serena intr-o conferinta de presa."M-am antrenat bine toata saptamana trecuta si simt ca pot face lucruri bune. Nu am nevoie sa joc multe meciuri pentru a crede in sansele mele. Vreau sa ma distrez jucand meciuri mari si cu miza", a adaugat Serena. Fosta lidera mondiala s-a calificat in turul doi dupa o victorie in trei seturi in fata Vitaliei Diatchenko, o jucatoare aflata pe locul 83 WTA Serena a pierdut primul set cu 6-2, dar apoi a revenit si s-a impus cu 6-1, 6-0, reusind sa ajunga in setul secund.Pentru americanca urmeaza un meci aparent facil cu nipona Kurumi Nara (238 WTA ).Serena acuza insa lipsa meciurilor oficiale, tinand cont ca nu a mai legat doua victorii la rand de la Australian Open C.S.