Serena Williams, fascinata de o jucatoare din circuitul WTA: Ma inspiri

"Serios, snt atat atat atat de mandra de Kim Clisters. Ma inspiri. Wow. Felicitari, ai jucat fantastic", a scris Serena pe Twitter.Belgianca Kim Clijsters a revenit, luni, in circuitul WTA dupa o pauza de opt ani.Ajunsa la varsta de 36 de ani, Clijsters a fost eliminata in primul tur de la Dubai de Garbine Muguruza.Iberica s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 7-6 (6).In primul set, Clijsters a facut un joc slab, dar apoi si-a revenit si a avut un ritm mai bun, reusind si cateva lovituri spectaculoase.Kim Clijsters s-a retras din activitate in septembrie 2012, dar anul trecut a anuntat ca va reveni in circuit.Ea a ocupat locul 1 in clasamentul WTA si are in palmares patru turnee de Gland Slam la simplu, unul la Australian Open si trei la US Open.Belgianca a castigat din tenis peste 24 de milioane de dolari.I.G.