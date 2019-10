Serena Williams ia o decizie neasteptata dupa dezamagirile din acest an

Ziare.

com

Desi a pierdut finalele de la Wimbledon si US Open, Serena nu are de gand sa se opreasca.Mai mult, ea intentioneaza sa joace tenis chiar si dupa ce va trece de 40 de ani."Serena vrea sa joace si dupa varsta de 40 de ani. Vrea sa lupte pentru trofee in turneele de Grand Slam . Este intr-o forma grozava. A ajuns in finale la toate turneele de Grand Slam dupa ce a nascut.A aratat ce avea de aratat. Continua sa joace deoarece vrea sa castige. Este infometata de noi succes", a spus antrenorul Serenei, Patrick Mouratoglou, la Tennis Channel.De la revenirea in tenis, Serena a pierdut patru finale de Grand Slam.Americanca are 38 de ani si vrea sa egaleze recordul titlurilor de Grand Slam detinute de Margaret Court.C.S.