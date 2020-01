Serena Williams ii preda o lectie de tenis Anisimovei, dar nu va juca finala de la Auckland cu buna sa prietena Caroline Wozniacki

Ziare.

In noaptea de vineri spre sambata, Serena a acordat o lectie de tenis in adevaratul sens al cuvantului tinerei Amanda Anisimova, si ea din SUA, nascuta insa din parinti rusi. Cele doua erau favorite 1 si 3 la Auckland in Noua Zeelanda si parea ca ne asteapta un meci pe muchie de cutit intre locurile 10 si 25 in lume.Nu a fost deloc asa, scorul fiind unul mai mult decat explicit, 6-1, 6-1, pentru americanca, dupa doar 44 de minute de joc.O partida dominata clar de marea campioana a tenisului mondial, care a punctat 5 asi, a avut un procentaj pe primul serviciu de 68 la suta si a avut la final 7 game-uri consecutive castigate.Anisimova nu a avut nici macar o minge de break, a bifat 3 duble greseli si a avut doar 14 la suta mingi castigate pe serviciul doi. Ea este cea care in 2019 o elimina pe Simona Halep in sferturile turneului de la Roland Garros, acolo unde ea era in acel moment campioana en-titre.In marea finala, Serena nu va da totusi peste aceeasi Caroline Wozniacki, cu care sportiva din SUA va evolua duminica in pereche in finala de dublu la Auckland. Daneza a fost eliminata in semifinale de catre Jessica Pegula, tot din Statele Unite, dupa un meci de trei seturi, 6-3, 4-6, 0-6, dupa o ora si 55 de minute de joc.Wozniacki, fosta lidera mondiala, locul 39 acum in lume, a cedat complet in mansa decisiva.Finala dintre Williams si Pegula (82 WTA ) va avea loc duminica de la ora 6 dimineata, ora Romaniei, fiind televizata pe DigiSport. Finala de dublu va avea loc la o ora ce va fi anunta ulterior de organizatori.Citeste si: