Serena Williams revine cu noi declaratii la adresa Biancai Andreescu

Ziare.

com

Cu cateva zile ramase pana la startul US Open, Serena s-a declarat din nou fana Biancai Andreescu."Sunt fana Biancai Andreescu. Desi are doar 19 ani, pare mult mai matura. Ma refer la cum joaca, la ce decizii ea si la felul in care se exprima", a spus Serena, conform GoTennis. Amintim ca Bianca Andreescu a reusit sa castige turneul de la Rogers Cup dupa ce Serena Williams a abandonat in finala.Ulterior, ambele sportive s-au retras din turneul de la Cincinnati.Cele doua vor fi insa prezente la US Open, turneu ce va incepe luni la New York.C.S.