De doua ori campioana la Western&Southern Open, Serena s-a vazut nevoita sa abandoneze din cauza unor dureri la spate, din cauza carora s-a retras si saptamana trecuta in finala cu Bianca Andreescu de la Rogers Cup."Am venit aici duminica si am incercat sa joc in aceasta seara, dar, din nefericire, spatele meu nu e inca ok", a spus Serena.Serena ar fi trebuit s-o intalneasca pe Zarina Diyas, insa, dupa retragere, locul ei a fost luat de Jessica Pegula.12-18 august e perioada in care se desfasoara Rogers Cup 2019.Anul trecut, turneul a fost castigat de Kiki Bertens, dupa ce a invins-o in ultimul act pe Simona Halep.I.G.