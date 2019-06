Serena Williams se confrunta cu mari probleme: Anuntul facut de Patrick Mouratoglou

Ziare.

Mouratoglou spune ca Serena resimte probleme medicale, motiv pentru care s-ar putea retrage de la turneul de Grand Slam "Nu sunt sigur daca Serena va juca la Wimbledon. Este accidentata, iar obiectivul nostru principal este sa evitam durerile si accidentarile. Daca va putea juca bine, daca nu, nu-i o problema. Trebuie sa rezolvam problemele medicale si apoi sa ne gandim la turnee. Putem sari peste Wimbledon", a afirmat Mouratoglou, conform ESPN.In acest an, Serena Williams a avut evolutii mult sub asteptari. Ea a fost invinsa in sferturile de finala de la Australian Open si in turul 3 de la Roland Garros.Mai mult, din turneele de la Indian Wells, Miami si Roma a hotarat sa se retraga.C.S.