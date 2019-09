Serena Williams se pregateste sa ia o decizie radicala dupa esecul de la US Open

Ziare.

Serena vrea sa renunte la toate competitiile programate in acest an, inclusiv si de la Turneul Campioanelor , conform spuselor fostului tenismen Jim Courier."Am aflat de la Lindsay Davenport ca Serena nu va mai juca niciun meci in acest an. Ea se va retrage pana la Australian Open Pune capat sezonului pentru a avea bateriile incarcate la Melbourne . Singurul gand pe care il mai are este sa castige un Grand Slam ", a spus Courier la ESPN.In acest an, Serena Williams a fost inscrisa la doar opt turnee, fara sa castige vreunul.Americanca a disputat trei finale, toate pierdute, la Wimbledon , Rogers Cup si US Open.C.S.