Serena Williams si-a luat gandul de la Turneul Campioanelor - ce a ales americanca sa faca

Jucatoarea americana se afla pe locul 8 in clasamentul WTA Race si are in continuare sanse teoretice sa se califice la Turneul Campioanelor.In plus, chiar daca ar incheia pe locul 9 sau 10, regulamentul WTA ar obliga-o sa se prezinte la Shenzhen.Totusi, Serena a exclus din start o prezenta la Turneul Campioanelor si a ales sa mearga la o conferinta de afaceri ce va avea loc in Detroit, conform GoTennis Conform regulamentului, jucatoarele n-au dreptul sa absenteze de la Turneul Campioanelor decat daca se accidenteaza.Serena nu a mai participat la Turneul Campioanelor din 2014, cand a invins-o pe Simona Halep in finala cu 6-3, 6-0, dupa ce anterior in faza grupelor pierduse in fata sportivei noastre cu 6-0, 6-2.Pe langa titlul din 2014, Serena s-a mai impus la Turneul Campioanelor in 2001, 2009, 2012 si 2013.In aceste conditii, pentru ultimul loc ramas disponibil pentru Turneul Campioanelor, lupta se va da intre Kiki Bertens si Belinda Bencici, in aceasta saptamana la Moscova.C.S.