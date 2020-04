Serena Williams spune pe cine n-ar vrea sa intalneasca vreodata: As pierde cu 6-0, 6-0, nu vreau sa ma omoare

Povestea meciului care a intrat in istorie dintre Billie Jean King si Bobby Riggs

Dupa ce Murray i-a propus sa faca acest lucru in trecut, Serena a raspuns ca refuza ferm deoarece e convinsa ca va fi invinsa la scor."L-am intrebat daca glumeste. Pentru mine, tenisul de baieti si tenisul feminin sunt doua sporturi diferite. Daca era sa joc cu Andy Murray as fi pierdut cu 6-0, 6-0 in cinci, sase minute, hai poate 10. Nu, n-are cum. E un sport complet diferit. Barbatii sunt mult mai rapizi si servesc mai puternic, lovesc mai puternic, este un joc diferit.Iubesc sa joc tenis feminin. Vreau sa joc doar cu femei pentru ca nu vreau sa ma fac de ras. Asa ca Andy, opreste-te, n-am de gand sa te lasi sa ma omori", a spus Serena Williams, conform Essentially Sports 20 septembrie 1973 va ramane pentru totdeauna in istoria tenisului ca fiind o zi speciala prin prisma meciului dintre Billie Jean King si Bobby Riggs.E ziua care a schimbat in mare masura modul in care tenisul feminin este vazut, dupa ce un barbat, fost numar unu mondial, a fost invins de o femeie.Billie Jean King, numarul unu mondial in tenisul feminin la acea vreme, a acceptat provocarile misogine lansate de Bobby Riggs si l-a invins pe acesta in trei seturi, scor 6-4, 6-3, 6-3.Erau vremuri tulburi in tenisul mondial, pline de misoginism, in care tenisul feminin nu avea nicidecum statutul din zilele noastre. Femeile luptau pentru drepturi si premii egale, in timp ce tenismenii nici nu doreau sa auda.Se implineau deja cativa ani de cand intre barbatii si femeile din circuit tensiunile erau tot mai mari, dar Billie Jean King a scris o pagina de istorie si a devenit prima femeie ce a invins un barbat.Riggs tocmai o invinsese pe Margaret Court, castigatoare de 24 de ori in turneele de Grand Slam , si i-a lansat o provocare lui King.La cei 55 de ani pe care ii avea, Riggs era convins de o victorie in fata lui King (29 de ani). "Va pierde pentru ca este o femeie, iar femeile sunt slabe. Nu au stabilitate emotionala", spunea Riggs la acea vreme.Cei doi s-au intalnit in Texas, iar King a intrat in arena precum Cleopatra si a parasit terenul invigatoare. "Daca as fi pierdut acest meci, tenisul feminin s-ar fi intors cu 50 de ani in urma", a spus King dupa marea victorie ce a intrat in istorie.Discutiile au continuat insa si dupa meci. Riggs, cunoscut pentru pasiunea sa pentru jocurile de noroc, a fost acuzat ca a trantit meciul, dar a negat vehement.Pe de alta parte, King si alte opt jucatoare de top din acea perioada au infiintat o liga separata. Desi au avut probleme la inceput, tenismenele au pus bazele a ceea ce astazi se numeste WTA , for ce reuneste in prezent peste 2.500 de jucatoare.Discutiile despre premiile diferite din tenis s-au aprins la inceputul anilor '70, cand Ilie Nastase a primit 3.500 de dolari pentru castigarea unui Grand Slam, iar King doar 600 de dolari.In cele din urma s-a stabilit ca la Grand Slamuri femeile si barbatii sa primeasca aceleasi premii, dar dezbaterile sunt aprinse chiar si in ziua de azi.Mai multi oameni din tenis, printre care si Ion Tiriac , sustin ca femeile ar trebui sa primeasca sume mai mici deoarece nu starnesc acelasi interes.In tenisul mondial au fost mai multe meciuri ce au primit denumirea de "batalia sexelor", dar cel dintre Court si Riggs este cel care a intrat in istorie si la care se face referire cel mai des sub aceasta denumire.C.S.