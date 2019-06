Serena Williams, surprinsa intr-un scaun cu rotile la Roland Garros: Reactia sportivei din SUA

Ziare.

La ultima conferinta de presa sustinuta, Serena a fost intrebata despre aceasta aparitie, dar a refuzat sa explice motivul pentru care s-a plimbat intr-un scaun cu rotile.Totusi, Serena a dat asigurari ca nu mai are probleme medicale majore si ca este apta sa joace astazi in turul 3."Nu am de gand sa vorbesc despre acest subiect. Joc, deci totul este in regula. Genunchiul meu este ok.Am avut un an dificil, este putin mai greu decat mi-as fi imaginat. A fost destul de greu, da", a afirmat Serena Williams, conform Sport Star. Serena o va intalni pe americanca Sofia Kenin sambata, dupa ora 17:30, in turul 3 de la Roland Garros.C.S.