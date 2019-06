Surpriza de proportii la Roland Garros: Serena Williams, eliminata in turul trei

Ziare.

Fostul lidera WTA a fost invinsa de conationala sa Sofia Kenin, in doua seturi, scor 2-6, 5-7.Serena a comis 34 de greseli nefortate si a avut un procentaj foarte slab la retur, in timp ce Kenin a facut un joc aproape perfect.Pentru Kenin urmeaza acum un meci cu australianca Ashleigh Barty, in optimile de finala.In schimb, Serena nu reuseste sa castige Grand Slam-ul mult asteptat si mai asteapta sa egaleze recordul lui Margaret Court.Pentru Simona, eliminarea Serenei reprezinta insa o veste buna, tinand cont ca, pana in finala, pe aceasta jumatate de tablou au mai ramas doar Madison Keys si Ashleigh Barty dintre favorite.C.S.