Victorie impresionanta pentru Serena Williams la Australian Open

Favorita numarul 8 a trecut in runda secunda de slovena Tamara Zidansek, cu 6-2, 6-3, dupa o ora si 19 minute de joc.In runda urmatoare, Serena o va intalni pe favorita numarul 27, chinezoaica Wang Qiang, care in turul II a invins-o cu usurinta pe frantuzoaica Fiona Ferro, cu 6-1, 6-2.La casele de pariuri, Serena e vazuta drept principala favorita la victorie la Melbourne.7 succese are Serena williams la Australian Open, ultimul in 2017.I.G.