Victorie impresionanta pentru Serena Williams si Caroline Wozniacki

Cele doua le-au eliminat in sferturile de finala pe principalele favorite, Caroline Dolehide si Johanna Larsson.Si nu oricum. Serena Williams si Caroline Wozniacki, bune prietene, s-au impus cu un categoric 6-2, 6-1, in doar 51 de minute!In semifinale, Serena si Caroline vor intalni perechea castigatoare din disputa dintre Desirae Krawczyk/Laura Siegemund si Kirsten Flipkens/Alison Van Uytvanck.Caroline Wozniacki a anuntat, la finalul anului trecut, ca ianuarie 2020 va fi ultima ei luna in circuitul WTA.Daneza intentioneaza sa se retraga dupa Australian Open 2020.I.G.