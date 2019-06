Ce spune Serena Williams despre noua senzatie a tenisului feminin: "Nu pot sa nu ma gandesc la mine"

Ziare.

Fostul lider al clasamentului feminin marturiseste ca Gauff ii aminteste de perioada in care ea a inceput tenisul si se pregatea alaturi de tatal ei."Este o tanara fantastica. Munceste din greu. De fiecare data cand ma antrenez, o vad muncind, pregatindu-se alaturi de tatal ei. Imi aminteste de perioada in care si eu era la antrenament cu tatal meu. Nu pot sa nu ma gandesc la mine si sa nu fiu fericita pentru ea. Este foarte dragut ce se intampla", a spus Serena, potrivit AFP.Cori Gauff o va infrunta in turul I de la Wimbledon pe Venus Williams , iar Serena spune ca cele doua seamana extrem de mult."Este un moment important pentru ea si pentru Venus. Sora mea va juca impotriva unei sportive care imi aminteste mult de ea, seamana la corp si la toate celelalte. Va fi un meci frumos. Poate ca o sa ma uit si eu, dar intotdeauna am emotii pentru Venus."La 15 ani, Cori Gauff este cea mai tanara jucatoare calificata pe tabloul principal de la Wimbledon in Era Open.M.D.