Serena Williams, invinsa de Angelique Kerber in finala de la Wimbledon

Jucatoarea din Germania s-a impus fara emotii cu 6-3, 6-3, dupa o partida ce a durat putin peste o ora.Serena a parut doar o umbra a trecutului, a gresit foarte mult si s-a deplasat cu greu pe teren.In schimb, Kerber a facut jocul sau caracteristic, s-a aparat foarte bine, a returnat aproape toate mingile si a servit excelent.Serena a mizat doar pe serviciu, dar la retur a stat dezastruos, castigand doar o treime din punctele de pe serviciul nemtoaicei.Mai mult, Serena a gresit o multime de mingi simple pe care le-a trimis in fileu sau in afara terenului.In urma acestui succes, Kerber a ajuns la al treilea Grand Slam din cariera , dupa cele de la Australian Open si US Open 2016.In schimb, Serena Williams ramane cu 23 de titluri in Grand Slam si nu a reusit sa egaleze recordul detinut de Margaret Court.19:17 - Game rapid castigat de Serena, dar Angelique serveste acum pentru castigarea trofeului.19:14 - Kerber conduce cu 5-2 si e tot mai aproape de victorie!19:12 - Kerber face break si conduce cu 4-2!19:06 - Game echilibrat, dar Kerber conduce cu 3-2.19:02 - Serena reuseste sa egaleze la doi.18:57 - Kerber serveste excelent si conduce cu 2-1.18:54 - Serena isi face cu greu serviciul si egaleaza la unu.18:50 - Kerber isi face serviciul fara emotii in startul setului secund.18:43 - Kerber isi face serviciul si are 5-3!18:39 - Kerber face break si conduce cu 4-3.18:35 - Game fara emotii pentru Kerber si scorul devine 3-3.18:31 - Serena castiga al treilea game la rand si conduce cu 3-2.18:28 - Serena face rebreak la zero si egaleaza la doi.18:24 - Serena isi face in premiera serviciul in acest meci.18:21 - Kerber nu are nicio emotie in acest game la serviciu si conduce cu 2-0.18:19 - Kerber face break in primul game al meciului! Serena se misca cu greu pe teren.18:08 - Meciul va incepe cu Serena la serviciu.17:35 - Djokovici l-a invins pe Nadal , iar finala feminina va incepe in scurt timp.17:24 - Djokovici rateaza o minge de meci contra lui Nadal, iar scorul devine 8-8.17:17 - Suspansul continua in meciul dintre Djokovici si Nadal. Sarbul conduce cu 8-7.16:55 - Meciul va incepe dupa confruntarea dintre Nadal si Djokovici. Cei doi sunt in setul decisiv, scorul este 6-6 in acest moment.Angelique Kerber ocupa locul 10 in clasamentul WTA , in timp ce Serena este pe locul 181.Cele doua jucatoare s-au intalnit si in finala Wimbledon 2016, cand americanca s-a impus.Scorul intalnirilor directe este 6-2 in favoarea Serenei.Americanca are in palmares sapte titluri la Wimbledon, ultimul castigat in 2016.Meciul este televizat de EuroSport.