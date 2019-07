Serena Williams s-a calificat cu emotii in semifinale la Wimbledon

Ziare.

Tenismena americana, de 7 ori castigatoare a Grand Slam-ului britanic, a invins-o cu emotii in sferturi pe compatrioata sa, Alison Riske, aflata pe locul 55 in ierarhia WTA.6-4, 4-6, 6-3 a fost scorul intalnirii dintre Williams si Riske, care a durat doua ore si trei minute.In semifinala programata joi, Serena Williams o va intalni pe castigatoarea "sfertului" dintre favorita gazdelor Johanna Konta si cehoaica Barbora Strycova.In cealalta semifinala se vor infrunta Simona Halep si castigatoarea "sfertului" dintre Elina Svitolina si Karolina Muchova.Finala feminina de la Wimbledon va avea loc sambata.Anul trecut, Serena Williams a ajuns pana in finala, acolo unde a fost invinsa de Angelique Kerber.I.G.