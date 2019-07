Serena Williams si numarul 1 WTA merg in optimi la Wimbledon

Ziare.

Cele doua jucatoare s-au intalnit si anul trecut la All England Club, dar in faza semifinalelor, victoria revenit tot Serenei Williams (6-2, 6-4).Reprezentanta Statelor Unite, cu 23 de titluri de Grand Slam in palmares, aflata acum pe locul 10 mondial, o va infrunta in turul urmator pe Carla Suarez Navarro.Australianca Ashleigh Barty, actualul lider al clasamentului WTA , a acces la randul ei in optimile de finala, in urma unei victorii rapide, cu 6-1, 6-1, in fata britanicei Harriet Dart.Barty s-a impus dupa doar 52 minute de joc, in fata unei jucatoare aflate pe locul 128 mondial, urmand sa se lupte pentru in loc in semifinale cu americanca Alison Riske (55 WTA ), care a eliminat-o pe elvetianca Belinda Bencic.