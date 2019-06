Serena Williams nu stia cine este noul numar 1 WTA: "Wow! E uimitor!"

Ziare.

com

Ocupata cu fiica sa si cu antrenamentele pentru a reveni la cel mai inalt nivel, Serena a recunoscut ca nu a urmarit clasamentul, iar atunci cand i s-a transmis ca Ashleigh Barty conduce tenisul feminin a avut o reactie de zile mari."Wow! E uimitor! Cred ca Ash... Nu cred ca exista cineva care poate spune un lucru rau despre ea. Este cea mai dulce si draguta fata din circuitul feminin. Cred ca are cel mai frumos joc, cu lovituri clasice. Cred ca face totul asa cum trebuie, iar tehnica ei este fara greseala", a spus Serena, potrivit AFP In continuare, sportiva americana a explicat ca are incredere in sansele lui Barty de a ramane pe prima pozitie in clasamentul feminin pentru o buna perioada de timp."Cred ca va ramane lider. Are un joc foarte bun. Cred ca este foarte calma si relaxata. A avut un an foarte bun. Nu e vorba numai despre Roland Garros, a castigat si la Miami. Cred ca totul e posibil acum", a mai declarat Williams.Ashleigh Barty, campioana de la Paris, este liderul clasamentului WTA la zi, australianca avand un avantaj mic, de sub 200 de puncte, in fata fostului numar 1, Naomi Osaka Barty conduce si in clasamentul pentru Turneul Campioanelor , acolo unde avansul ei este mult mai consistent, de peste o mie de puncte.M.D.