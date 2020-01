Serena Williams si Caroline Wozniacki se califica in semifinale la Auckland

Ziare.

Sportiva a trecut in doua seturi, scor 6-4, 6-3, de nemtoaica Laura Siegemund. Serena a avut nevoie de o ora si jumatate pentru a se impune.De cealalta parte, Wozniacki a invins-o tot in doua seturi, scor 6-1, 6-4, pe Julia Goerges dupa o ora si 14 minute de joc.Cele doua bune prietene sunt pe parti de tablou diferite, astfel ca se pot infrunta doar in finala competitiei.De asemenea, Serena si Wozniacki fac echipa si la dublu, avand sanse reale de calificare in finala probei de la Auckland.M.D.