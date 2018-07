De ce DNA solicita judecatorilor sa desfiinteze HG-ul privind insula Belina si contractele facute de CJ Teleorman cu Tel Drum

In administrarea Tel Drum

In ceea ce priveste HG 943/2013, solicitam restabilirea situatiei anterioare prin desfiintarea totala a acestui inscris, dar si a contractelor de inchiriere subsecvente nr. 1, 2 si 3 din 16 ianuarie 2014, incheiate ca urmare a prevederii art. 5 din HG 943/2013: judetul Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, se subroga in toate drepturile si obligatiile Administratiei Nationale Apele Romane", se arata in rechizitoriu. Procurorii isi bazeaza solicitarea pe mai multe prevederi ale Codului de procedura penala privind solutionarea laturii civile si restabilirea situatiei anterioare.Prin acest HG, bratul Pavel si parti din insula Belina au trecut din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" in domeniul public al judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean (CJ) Teleorman.Hotararea a fost data pe 26 noiembrie 2013, iar in ianuarie 2014, CJ Teleorman a semnat contractele de inchiriere cu firma Tel Drum.Potrivit DNA, Sevil Shhaideh a fost trimisa in judecata in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave.Pentru complicitate la savarsirea aceleiasi infractiuni, privind modul in care a fost emisa HG, a fost deferita justitiei si Ionela Stoian (fosta Vasile), director in cadrul MDRAP la data faptelor.Procurorii DNA sustin ca Shhaideh si Stoian, prima in calitate de secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) si a doua in calitate de director in cadrul aceluiasi minister, nu au respectat cele dispuse de premier cu privire la HG 943/2013, potrivit rechizitoriului intocmit in dosarul "Belina". Premierul care a semnat HG-ul este Victor Ponta.Potrivit rechizitoriului, cele doua au ignorat si observatiile primite de la Ministerul Justitiei (MJ) si Ministerul Finantelor Publice (MFP), care, de altfel, au avizat negativ actul normativ."Astfel, cu privire la forma actului normativ, observatiile ministerelor au vizat in principal doua aspecte: schimbarea administratorului ANAR nu poate fi facuta decat printr-un act normativ de acelasi nivel cu Legea 107/1996 prin care s-a stabilit administratorul, respectiv act normativ cu putere de lege; cele doua bunuri imobile sunt bazine hidrografice, fapt ce rezulta si din codul de clasificatie, astfel incat regimul juridic al proprietatii bunurilor in cauza este reglementat in mod expres prin Constitutia Romaniei si Legea 213/1998, acestea facand astfel obiectul exclusiv al proprietatii publice a statului", se arata in rechizitoriu.Procurorii considera ca in acest caz a fost vorba si de o derogare de la prevederile Codului civil, conform carora transferul dreptului de proprietate nu se putea face prin hotarare de guvern."Semnalarile repetate venite din partea Ministerului Finantelor Publice sub acest aspect au fost ignorate de catre inculpate. (...) Mai mult, apreciem ca prin modul in care au inteles sa faca aplicarea normelor privind tehnica legislativa, practic inculpata Sevil Shhaideh si inculpata Ionela Stoian au scos din sfera controlului MJ, care trebuia sa isi dea ultimul avizul, formele de proiect de HG si Nota de fundamentare", se mai mentioneaza in rechizitoriul DNA.Procurorii DNA au analizat un schimb de e-maluri dintre doua functionare din cadrul MDRAP si de la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC), referitor la proiectul de act normativ al HG 858/2013, din care a reiesit ca MDRAP s-a implicat in procesul de elaborare. Asta desi ministerul nu avea nici calitatea de initiator si nici de avizator.Intr-unul din e-maluri se inaintau catre MDRAP proiectul de H.G., nota de fundamentare si anexa, fapt care arata ca acest minister era informat indeaproape despre parcursul proiectului de act normativ.Potrivit anchetei procurorilor DNA, acte privind insula Belina nu au iesit in mod oficial din CJ Teleorman. Detaliile apar dupa ce mai multe acte au fost ridicate la perchezitii. Documentele au fost inregistrate la Ministerul Mediului ca provenind de la Ministerul Dezvoltarii."Dar modul cum a ales sa procedeze in initierea acestui proiect, asigurand o netransparenta birocratica prin faptul ca din totalitatea inscrisurilor predate sau ridicate de organul de urmarire penala rezulta ca documentele referitoare la proiectul de HG nu au iesit oficial din institutie, apoi nu s-au inregistrat oficial la MDRAP, dar in schimb au fost inregistrate la MMSC ca provenind de la MDRAP, aspectele referitoare la extrasele Carte Funciara (necesare in procedura de avizare- n.red.), dovedesc clar o coniventa cel putin la nivelul MDRAP - CJ Teleorman in vederea consultarii institutiilor care vor fi implicate in procesul de elaborare adoptare pentru ca forma de proiect act normativ sa fie exclusiv - Hotararea de Guvern:- in primul rand ca MDRAP ar fi lansat proiectul si documentele aferente intr-un circuit institutional neprevazut legal si in baza unor inscrisuri, incomplete, dar si neemise oficial la nivelul CJ TR, precum Hotararea de CJ;- in al doilea rand, in ciuda inadvertentelor prezentate, MMSC ar fi ales sa dea curs unei solicitari, formulate oral, din moment ce nu avem o adresa de inaintare din partea MDRAP, care sa explice ce urmarea, ulterior M.M.S.C prin inaintarea documentelor la directiile din minister si la ANAR. DNA remarca si termenul extrem de scurt stabilit pentru raspunsul la adresa inaintata, respectiv aceeasi zi, ora 16.00.