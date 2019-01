Dosarul Belina-Sevil Shhaideh: Magistratii decid ca probele au fost corect administrate si incep judecarea procesului

Acuzatiile DNA

"Constata legalitaea sesizarii instantei, legalitatea administrarii probelor si efectuarii actelor de urmarire penala. Dispune inceperea judecatii. Cu drept de contestatie in 3 zile de la comunicare", este minuta Tribunalului Bucuresti. Pronuntarea in acest caz a fost amanata de trei ori pana acum.Acuzatiile din acest dosar au legatura cu modul in care s-a facut transferul Insulei Belina si a Bratului Pavel din administrarea Apelor Romane catre Consiliul Judetean Teleorman si, ulterior, modul in care cele doua obiective au fost concesionate catre societatea Tel Drum.Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus pe 27 iunie trimiterea in judecata a lui Sevil Shhaideh, fiind acuzata de abuz in serviciu comis in perioada in care a fost secretar de stat in cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP).In acelasi dosar sunt judecate alte patru persoane, intre care un director din MDRAP si fostul presedinte al Consiliului Judetean Teleorman Adrian Ionut Gadea. In cazul ministrului Rovana Plumb, procurorii au solicitat incuviintare pentru inceperea urmaririi penale pentru abuz in serviciu, cerere respinsa de catre Parlament, astfel ca s-a dispus clasarea.