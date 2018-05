Fostul vicepremier Sevil Shhaideh s-a prezentat din nou la DNA, cu privire la dosarul Belina

Ziare.

Shhaideh a declarat ca a fost chemata de procurori la sediul DNA pentru a fi informata cu privire la o eroare materiala din expertiza asupra prejudiciului. Fostul vicepremier sustine ca prejudiciul a fost diminuat, fara a putea preciza pana la ce valoare.DNA anunta in 25 aprilie ca fostul vicepremier Sevil Shhaideh, in prezent consilier al premierului Viorica Dancila, este urmarita penal pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, in dosarul Belina.De asemenea, a fost inceputa urmarirea penala si impotriva unui director din Ministerul Dezvoltatii si Regionale si Administratiei Publice si a fostului sef al Consiliului Judetean Teleorman Adrian Gadea.Procurorii spun ca in 2013, prin actiunea concertata a unor persoane cu functii publice, parti din Insula Belina si Bratul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea CJ Teleorman, pentru ca, doar la cateva zile, sa fie inchiriate tot ilegal unei firme private.Potrivit DNA, s-a dispus schimbarea incadrarii juridice si punerea in miscare a actiunii penale fata de Sevil Shhaideh, la data faptelor secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), pentru abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave, si fata de Ionela Stoian (fosta Vasile) director in MDRAP, tot pentru abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave.De asemenea, s-a dispus schimbarea incadrarii juridice si extinderea actiunii penale in cazul fostului presedinte al Consiliului Judetean Teleorman Adrian Ionut Gadea, pentru complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit si participatiei improprii la infractiunea de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata, cu consecinte deosebit de grave.Pe 14 mai, DNA a pus sechestru pe averea lui Shhaideh, in vederea recuperarii prejudiciului adus statului roman si Consiliului Judetean Teleorman, estimat la 5.646.237 lei, in cazul in care aceasta va fi declarata vinovata.